Petizione Fism: Gratuità e parità per nidi e materne paritarie no profit

Gratuità e parità per nidi e materne paritarie no profit. Sono questi gli obiettivi della petizione lanciata oggi dalla Federazione Italiana Scuole Materne; i motivi della mobilitazione sono che «la parità non stia solo nella legge ma si concretizzi in un sostegno da parte dello Stato» fanno sapere dalla FISM.

L’iniziativa, sostenuta anche in Calabria, è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa tenutasi da remoto sulla piattaforma Zoom e voluta dalla presidente regionale della FISM Marisa Fagà. All’incontro hanno partecipato il Presidente nazionale FISM Stefano Giordano e l’intero consiglio federativo calabrese (Paolo Fiorino, Pino Russo, Alessandro Moschella, Suor Nicolina Tridente, Umile Palermo, Angela Campolo), il primo cittadino di Soverato Ernesto Alecci, l’Assessore del Comune di Reggio Calabria Rosanna Scopelliti, insegnanti e gestori di scuole paritarie.

Queste ultime chiedono infatti «di poter continuare a svolgere il loro servizio e di veder cancellate le disparità che colpiscono il loro personale, operante nell’unico sistema scolastico nazionale voluto dalla Legge 62/2000, e le famiglie che iscrivono i figli nelle loro scuole» dichiara la FISM che continua: «si tratta in larghissima parte d’istituti d’ispirazione cattolica, ma non solo. I dati sulla denatalità e sul risibile numero di residui servizi educativi sono inquietanti, senza i contributi della Regione e delle amministrazioni comunali, che altrove sono consistenti, in Calabria è estremamente difficoltoso portare avanti un servizio fondamentale qual è la scuola dell’infanzia».

«Perché le famiglie dovrebbero essere costrette a pagare come “extra” un servizio che in realtà è essenziale, pur pagando le tasse?» chiede e si chiede il presidente Giordano. Del resto, se adeguatamente finanziate «Le 9 mila realtà educative della FISM sono pronte ad essere una leva di investimento di grande valore sociale, raddoppierebbero la loro offerta di posti, contribuendo a consentire uno sviluppo dei servizi educativi per i bambini in età zero-tre anni, di cui l’Italia è carente e garantendo il mantenimento del segmento tre – sei anni. Così le famiglie avrebbero più possibilità di lavorare e contribuire alla ripresa generale del Paese».

Nel suo intervento Alecci ha evidenziato quanto, in questo particolare periodo pandemico, il settore delle politiche sociali e quello scolastico dei comuni sia messo sotto stretta pressione. Resta il fatto che «venuti meno in molte realtà gli asili comunali, questi non possono e non devono restare un servizio appannaggio solo di chi può permetterselo: i fondi per renderli gratuito non mancano ma vengono dirottati verso misure e provvedimenti che nella maggior parte dei casi non vedono la luce, quando si potrebbe utilizzarli benissimo per fare qualcosa di più utile come gli asili gratuiti e paritari» ha concluso il sindaco.

Intervenuta telefonicamente Lea Concolino, assessore alle politiche sociali del Comune di Catanzaro, si è detta anche lei favorevole a sostenere la mobilitazione della FISM, perché i bambini abbiano diritto ad una giusta istruzione.