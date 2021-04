Covid 19, sospesa attività didattica in presenza nella scuola media di Sellia Marina

E’ stata sospesa giornata di oggi l’attività didattiva per tutte le classi della scuole secondarie di primo grado di Sellia Marina dopo un caso di Covid 19 accertato nelle ultime ore. Lo ha comunicato il dirigente scolastico Guido Comerci. Disposta anche attivazione della Didattica a Distanza.

“Relativamente alle attività degli Uffici di Segreteria – si legge ancora nella circolare – si autorizza, altresì, per la stessa giornata,

l’erogazione dei Servizi Generali ed Amministrativi, in “Smart Working”.

I provvedimenti sono stati presi al fine di agevolare l’attenta ricostruzione del tracciamento di possibili,

eventuali, contatti, con caso di positività.