Ao Materdomini, sull’atto aziendale firmato da Giuliano si consuma la guerra tra universitari e ospedalieri. Il Rettore (ancora una volta) si mette di traverso

In piena pandemia, con una campagna vaccinazioni in corso, la burocrazia sanitaria trova il tempo di cavillare sulle carte e sulle poltrone.

Perché andando alla sostanza delle cose , la guerra intestina che si sta consumando all’interno dell’azienda ospedaliera universitaria Materdomini e che vede contrapposti appunto ospedalieri e universitari (per semplificare), è una questione di poltrone (intese come primariati e direzione di dipartimenti o strutture semplici).

Se la stessa forza con cui si scrivono lettere e si studiano cavilli la si usasse per l’assistenza in questo particolare momento di difficoltà pe l’intera popolazione, forse la Calabria non avrebbe una sanità commissariata da oltre un decennio. Ma tant’è.

Le incongruenze in alcune carte firmate dal commissario Giuseppe Giuliano

Da un lato c’è l’incapacità atavica di una sistema, come quello universitario, di scendere a compromessi di convivenza con il resto del tessuto sociale circostante, con conseguente sindrome del brutto anatroccolo per alcune controparti. A Catanzaro come in mille altri posti. Una visione antica dei ruoli che ovviamente penalizza tutti.

Dall’altro lato ci sono le carte. Cronologicamente esistono, una graduatoria per la copertura dell’incarico di direttore generale dell’Ao Materdomini, nella quale il nome di Giuseppe Giuliano con compare (non perché non avesse i requisiti generale ma perché pare, dalla valutazione della commissione, che non possedesse quelli specifici per la guida di un’azienda ospedaliera universitaria). A seguire c’è la nomina di Giuliano come commissario (quindi non avrebbe alcuna rilevanza il fatto di essere o non essere in quella graduatoria che selezionava le figure di direttori generali).

Poi ci sono i primi atti firmati da Giuliano come destituzioni, nomine e atto aziendale.

Sulle destituzioni, un fitto carteggio tra gli interessati e lo stesso Giuseppe Giuliano, non chiarisce i dubbi sui limiti delle competenze di un commissario rispetto a quelle di un direttore generale. Chi è stato destituito ritiene che un commissario non possa agire in tal senso, secondo Giuliano invece ci sono alcune figure, all’interno di un’azienda pubblica, che rivestono natura esclusivamente fiduciaria e che l’incarico possa essere revocato anche prima della scadenza contrattuale secondo una fattispecie che non ammette compenso o indennizzo.

Quelle nomine fiduciarie che non terrebbero contro della delibera Anac di inconferibilità degli incarichi

Talmente fiduciaria è la natura di alcuni ruoli, secondo il Commissario dell’azienda ospedaliera Materdomini, che anche le successive nomine sono state fatte pur in costanza di delibere Anac nelle quale viene sancita l’inconferibilità del ruolo a chi abbia occupato postazioni dirigenziali in aziende che possano essere potenzialmente in affari con le aziende pubbliche nelle quali si ricoprono determinati incarichi.

Provvedimenti mai sospesi, nonostante l’ aziende pubblica sanitaria di riferimento abbia deciso, dopo la delibera Anac, di non autodeterminarsi così come l’Autorità aveva detto di fare.

Il Rettore avrebbe “chiesto la testa di Giuliano” perchè non sarebbe stato coinvolto nella redazione dell’atto aziendale

E poi, tra le carte c’è anche l’atto aziendale presentato dal commissario Giuseppe Giuliano, salutato anche con un pò di soddisfazione dai medici che si occupano in particolar modo di assistenza, ma che non piace al Rettore, il quale, in una sua missiva si sarebbe spinto a “chiedere la testa” di Giuseppe Giuliano, reo, a suo parere, di non averlo coinvolto e di non avere tenuto conto delle specificità dei un’azienda ospedaliera universitaria.

Nell’idea del Rettore infatti l’Università non può essere considerata un dipartimento dell’azienda ospedaliera. Non esistono sovra ordinazioni o sottomissioni.

C’è da dire che il Rettore aveva già dichiarato irricevibile l’atto aziendale di Zuccatelli.

Quanto questa richiesta di coinvolgimento del Rettore nella redazione degli atti aziendali, risponda ad una vera esigenza di funzionalità per l’azienda ospedaliera universitaria è tutto da vedere, da valutare sul filo dei tecnicismi, delle carte, ma anche delle aspirazioni delle tante parti in gioco, che in un’azienda sanitaria significano anche qualche zero in più sulla busta paga di fine mese.

Ciò che è certo, carte alle mani, è che in piena pandemia e nel cuore di una campagna vaccinale, la burocrazia sanitaria si affanna a salvaguardare postazioni in una guerra in cui a perdere sono proprio i cittadini che combattono con un sistema sanitario che fa visibilmente acqua da tutte le parti.