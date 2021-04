Introduzione alla mobile e startup economy: siglato accordo tra Istituto Grimaldi Pacioli e AppsonRails

Introdurre i ragazzi alla mobile e startup economy, spiegargli le implicazioni di un progetto innovativo e fornirgli una carrellata degli strumenti, delle tecniche e delle skill necessarie per diventare mobile developer. Questo è l’accordo siglato, nell’ambito dei percorsi di competenze trasversali indicati dal Ministero dell’Istruzione, tra AppsOnRails e l’l.T.E “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro, il cui impegno nell’ambito della formazione ha ottenuto e continua ad ottenere riconoscimenti in ambito nazionale.

L’obiettivo -per come chiarito dal Dirigente scolastico, prof.ssa Grazia Parentela e dall’amministratore della società, Francesco Sinopoli, è andare oltre un semplice percorso di alternanza per impostare una base di lavoro comune, da sviluppare negli anni, tra le istituzione scolastiche e l’azienda, in grado, da una parte di sperimentare progetti innovativi all’interno della scuola superiore, dall’altra di costituire un trampolino di lancio per i futuri professionisti e talenti negli ambiti più richiesti e più gratificanti del mercato moderno.

Il programma per il 2021 sarà breve ma intenso e toccherà aspetti della gestione dei progetti agili, tecniche di wireframing e farà scoprire agli studenti quali strumenti usano i developer iOS e Android per costruire le app che utilizzano tutti i giorni.

La giusta premessa per una anno scolastisco 2021-22 tra progetti, coding e innovazione e per preparare i giovani imprenditori digitali a sfruttale le opportunità del Recovery plain.