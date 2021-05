Giochi matematici, grande soddisfazione per l’Ic Casalinuovo

Nel variegato programma delle attività scolastiche che punta alla valorizzazione delle eccellenze, grosse soddisfazioni anche quest’anno hanno ottenuto i nostri alunni della scuola secondaria di I grado.

Sabato 24 aprile si è svolta in modalità on-line la gara semifinale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2021 per la qualificazione alla Finale Nazionale organizzata dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.

Lo spirito dei giochi si basa più su una sfida per cui non è necessaria la conoscenza di nessuna formula e di nessun teorema particolarmente impegnativo, ma occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quella intuizione che fa capire che, un problema apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere.

Nonostante le difficoltà determinate dallo svolgimento della preparazione ai giochi, tenuta completamente da remoto, le alunne e gli alunni guidati dai docenti del dipartimento di matematica, dai referenti Prof.ssa Barbara Sacco e dal Prof. Antonio Tropea, si sono distinti per il lodevole impegno e brillanti risultati raggiunti.

La dirigente e i docenti sono molto orgogliosi di comunicare che ben cinque alunni hanno raggiunto la qualificazione alla Finale Nazionale si tratta di:

Bellocci Leo

De Matteis Anna

Macrì Lucrezia

Nicolardi Benedetta

Stillitano Daniele

Concorrere già a tali livelli è motivo di grande soddisfazione.

Questi cinque campioni rappresenteranno l’I. C. Casalinuovo nella Finale Nazionale che si svolgerà on-line sabato 5 giugno 2021.

A conferma della volontà di mettersi alla prova e di continuare a sperimentare le proprie capacità, per gli altri alunni iscritti non qualificatisi alla semifinale, si è svolto un “Concorso Parallelo”, interno all’istituto.

In tale competizione per la Categoria C1 (prima e seconda media) si sono distinti con 7 quesiti corretti su 8 gli alunni:

Carlone Francesco

Carlone Daniele

Ciambrone Danilo

Colace Sofia

Numero 6 quesiti corretti su 8 gli alunni:

Chiappalone Stefano

Numero 5 quesiti corretti su 8 gli alunni:

Miceli Maria Chiara

Numero 4 quesiti corretti su 8 gli alunni:

Brasile Martina

Critelli Giulia

Macrina Giuseppe

Mangone Giuseppe

Messina Beatrice

Per la Categoria C2 (terza media) con 4 quesiti corretti su 8:

Brasile Gabriele

Appuntamento allora ai finalisti il prossimo 5 giugno. Ricordando ai nostri giovani alunni che “la matematica è il gioco più bello del mondo. Assorbe più degli scacchi, scommette più del poker, e dura più del Monopoli. È gratuita. E può essere giocata ovunque-Archimede lo ha fatto in una vasca da bagno”. Richard J. Trudeau.