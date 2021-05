Al Liceo Campanella ancora premi e riconoscimenti nazionali

Quella appena trascorsa è stata per il Liceo T. Campanella, diretto da Susanna Mustari, una settimana intensa: domenica 9 maggio scorso, si è svolta la Gara Europa promossa dall’Associazione Amici del Tedesco. Il primo premio è stato assegnato alla I A dell’indirizzo linguistico per il video a tema realizzato sull’Unione europea, con una presentazione multilingue in Tedesco, Francese, Inglese, Polacco e Ucraino.

Gli studenti vincitori avranno l’opportunità di soggiornare per tre giorni nell’incantevole Isola Capo Rizzuto presso l’Ostello Bella Calabria, struttura sorta da un bene confiscato alla mafia.

Sempre organizzato dall’Associazione Amici del tedesco, martedì 4 maggio il Dipartimento di lingue dell’Istituto ha partecipato al prestigioso incontro con l’Ambasciatore tedesco Viktor Elbling che si è detto “fortemente impressionato” dall’impegno profuso dalla nostra regione nella diffusione e promozione della lingua alemanna, promettendo una visita in Calabria, non appena la situazione pandemica lo consentirà.

Un altro significativo riconoscimento è stato assegnato alla III A dell’indirizzo linguistico, vincitrice del Concorso nazionale K wie Klima indetto dal Goethe-Institut di Milano sul tema della sostenibilità ambientale. Il Liceo Campanella è stato segnalato per la miglior produzione in lingua tedesca e la miglior realizzazione, arrivando sul podio con un video sul fenomeno dell’erosione costiera in Calabria, grazie al lavoro appassionato delle studentesse A. D’Elia, S. Ambrosio, E. Wu, F. Cuomo, V. Materazzo, S. Mastroianni.

Quaranta le classi che hanno aderito da tutta Italia, 689 i partecipanti, 65 i video sul cambiamento climatico e il Liceo Campanella ha contribuito con il maggior numero di alunni (75), cimentandosi con tematiche ambientali ed esperimenti scientifici.

La realizzazione del video è stata preceduta da workshop dedicati alla dizione e alle tecniche di montaggio, questi ultimi a cura degli YouTuber Simon ed Eduard di Lekkerwissen.

“Constatare che i nostri ragazzi competono a livello nazionale con Istituti di Brescia, Trento, Gorizia, Ferrara, ci rende orgogliose del nostro lavoro- hanno affermato le prof.sse Ursula Mader e Concettina Lucchino, coordinatrici del progetto .Anche a seguito dei numerosi riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale, il Liceo T. Campanella si è ormai affermato come eccellenza regionale nello studio della lingua tedesca. La nostra è una proposta didattica innovativa che coinvolge i ragazzi e li avvicina in maniera piacevole allo studio della lingua tedesca”.

La Dirigente Susanna Mustari sottolinea come la sinergia, la competenza e la motivazione siano alla base della mission e della vision dell’Istituto lametino. “Mi preme ringraziare tutte le docenti di lingua tedesca, le prof.sse Lucchino, Mader, Mantella e Muraca – ha concluso- per la passione, il coinvolgimento attento rivolto a più di 200 ragazzi, nel corrente anno scolastico, la cura e la professionalità estrema con cui hanno monitorato e coordinato la realizzazione di progetti ambiziosi, ancora più meritevoli perché portati avanti in piena pandemia, in una “scuola a distanza” che non ha mai interrotto la sua azione educativa”.