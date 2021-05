Itt Chimirri, concluso il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento ‘Green Energy’

Martedì 11 maggio gli studenti delle classi 4 F e 5 F del corso di studi “Biotecnologie ambientali” dell’Itt Chimirri di Catanzaro sono stati protagonisti della giornata conclusiva del Pcto (ex Alternanza scuola-lavoro) realizzato in collaborazione con l’azienda catanzarese GreenEnergy SpA.

Il Pcto ha permesso agli studenti di affiancare alla formazione scolastica un periodo di formazione svolto dall’azienda GreenEnergy SpA per favorire il superamento del divario tra la professione e la scuola e l’integrazione con il mondo del lavoro, attraverso incontri di formazione e orientamento con l’azienda ed i suoi professionisti, uno studio individuale e la presentazione di un elaborato finale da parte degli studenti.

Il percorso ha affrontato differenti tematiche per aiutare gli studenti a conoscere le dinamiche di un’azienda di servizi integrati di ingegneria per l’energia, in particolare il planning organizzativo, le attività impiantistiche e i servizi di ingegneria e consulenza specialistica dell’azienda, lo specifico servizio aziendale della “Termografia aerea con drone” ed i Social media marketing.

Inoltre, ha fatto acquisire agli studenti familiarità con temi legati all’energia, quali lo scenario energetico mondiale ed italiano, le politiche energetiche ed ambientali, l’ecosostenibilità (azienda green, smart e green city, mobilità elettrica), l’economia circolare e l’economia lineare.

La società GreenEnergy SpA ha espresso apprezzamento per il qualificato lavoro svolto dal dirigente scolastico dott. Roberto Caroleo e dalla referente dei Pcto professoressa Maria Francesca Mazzei e per la scelta operata dalle docenti tutor professoresse Carmela Spoto ed Anna Minnicelli di intraprendere un percorso di formazione nel settore, quello dell’installazione di impianti fotovoltaici, legato al percorso di studi dei ragazzi.

Un ringraziamento particolare- ha detto il dirigente scolastico dott. Roberto Caroleo- va agli imprenditori dell’azienda che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, consentendo alla nostra scuola di stringere un nuovo accordo di apertura verso il territorio catanzarese, illustrando con passione e competenza la storia e le attività aziendali, gli aspetti commerciali e gestionali, i punti di forza e le criticità presenti nell’ambito del settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e alternative.