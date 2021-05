Insieme per ricordare Giovanni Falcone: doppio evento dell’Iis Petrucci-Ferraris-Maresca

“Insieme per ricordare Giovanni Falcone”: il ricordo dell’Iis Petrucci-Ferraris-Maresca di Catanzaro lunedì 17 e giovedì 20 maggio

Lunedi 17 maggio dalle 9,30 alle 12,30 e giovedì 20 maggio dalle 9,30 alle 12,30, nell’ambito del Progetto sulla legalità, l’Istituto di Istruzione Superiore Petrucci-Ferraris-Maresca svolge l’evento “Insieme per ricordare Giovanni Falcone”.

L’iniziativa verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Catanzarovillage e in simultanea sul canale Youtube Exencelive con possibilità di interagire in chat con gli ospiti. All’incontro di lunedì interverranno: il questore Mario Finocchiaro; la dirigente scolastica Elisabetta Zaccone; il segretario nazionale Fsp Polizia di Stato e consigliere comunale di San Luca Giuseppe Brugnano, Domenico Bilotta presidente nazionale “Fondazione Caponnetto Settore Scuola Firenze”; Angelo Corbo superstite della scorta della strage di Capaci autore di “Strage di Capaci – Paradossi, omissioni e altre dimenticanze”; Mirko Schio presidente nazionale e fondatore dell’Associazione Onlus FerViCredo – Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere – e Franco Maccari vice presidente nazionale Fsp Polizia di Stato.

Il 20 maggio previsti gli interventi di: Elisabetta Zaccone dirigente scolastico; Marisa Manzini procuratore aggiunto della Repubblica di Cosenza, autrice di “Fai silenzio ca parrasti assai – Il Potere delle parole contro la `ndrangheta”; Gioia Nanni – già in Polizia di Stato, dell’Osservatorio per la sicurezza contro atti discriminatori, Roma; Maria Marasco già in Polizia di Stato, del direttivo Nazionale FerViCredo.

Introduce e modera Giusi Sazio, docente responsabile alla Legalità Ipsia Ferraris. In studio: Valentina Vono di “Catanzaro Village”.