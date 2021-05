Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Pascoli Aldisio si danno alla (web) radio

Le scuole primarie dell’IC Pascoli Aldisio di Catanzaro, in questi ultimi due mesi, grazie al progetto-pilota Web Cooperative Radio, si sono trasformate in laboratori di Media Education, diventando spazi per creare contenuti didattici e fare informazione, con un pizzico di creatività e una buona dose di divertimento. Ascoltare la radio, analizzare il linguaggio parlato, commentare programmi radiofonici, usare la lingua in modo giocoso, scrivere una scaletta con un’attenzione particolare al tempo, pensare alle musiche di sottofondo o crearle con il proprio strumento musicale, questi sono stati i principali compiti degli alunni delle classi quinte dei plessi Aldisio e D’Errico, in vista della creazione di un vero e proprio podcast.

Un gruppo di cinque alunni, infatti, in rappresentanza di tutte le classi terminali di scuola primaria dell’IC Pascoli Aldisio, insieme alle insegnanti Sabrina Bronzino e Mariella Romeo, hanno avuto la possibilità di prendere parte alla fase di ricerca-azione nei laboratori con l’esperto di conduzione radiofonica Marco Tiesi e altri docenti-tutor dell’I.C. Montalto Taverna, scuola capo-fila, incontrando e confrontandosi con alunni e docenti di altre nove scuole del Centro e del Sud-Italia partecipanti al progetto. Gli stessi alunni sono stati poi i portavoce dell’esperienza all’interno delle rispettive classi, dove l’attività di radio web è stata ulteriormente approfondita, avendo come sfondo integratore gli obiettivi di Agenda 2030.

Questa sperimentazione, infatti, oltre a potenziare la dimensione comunicativa ha posto, volutamente, l’accento su alcuni temi di rilevanza sociale, quali i Global Goals che sono alla base del Curricolo di Cittadinanza delle scuole.

Grazie a questo percorso formativo, proposto dalla Rete Pit@gor@ di Cosenza nell’ambito Piano Nazionale Scuola Digitale in ordine alla diffusione di metodologie didattiche innovative con l’utilizzo di tecnologie digitali, è stato possibile realizzare un programma radiofonico registrato sul Global Goal 15 “Vita sulla Terra”, con cui l’I.C. Pascoli Aldisio ha partecipato al workshop conclusivo del progetto, trasmesso il 19 maggio in live streaming e ora disponibile a questo link . Le classi quinte stanno sperimentando, in questo caso in autonomia, la creazione di altri podcast che saranno pubblicati sul sito della scuola, in una sezione specifica di prossima attivazione, dedicata appunto alla radio web school. Un bilancio assolutamente positivo per quest’attività resa possibile dalla lungimiranza del Dirigente Scolastico Folino Filomena Rita che ha dato agli alunni l’opportunità di essere sempre più propositivi e creativi e di vivere questo rash finale di scuola con grande entusiasmo, coinvolgendoli nel “gioco” della radio che tiene fede al motto “niente apprendimento se manca il divertimento”