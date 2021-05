Daria Mirante Marini alla commissione paritetica di giurisprudenza, la soddisfazione di FdI e Gioventù nazionale

“È con immenso piacere che accogliamo la vittoria di Daria Mirante Marini, giovanissima militante di Gioventù Nazionale CZ, alla commissione paritetica di giurisprudenza con 533 preferenze”. A festeggiare oggi, insieme al movimento giovanile di Fratelli d’Italia, sono anche i circoli di Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante” e “Alter”, fiduciosi che ciò porterà ad altri grandi risultati per l’università e il suo futuro.

“L’università di Catanzaro in questo momento ha bisogno di rinascere con una programmazione seria per il rientro in piena sicurezza degli studenti, poi si potrà parlare di una nuova strategia per rilanciare l’UMG che in questi ultimi anni ha solo visto calare i propri iscritti e il proprio prestigio – continua Silvio Rotundo membro in Direzione Nazionale di GN– sapere che in questa fase così delicata ma anche entusiasmante potremo dare il nostro contributo grazie alla presenza di Daria non può che riempirmi di gioia” “Certi della sua buona volontà, e delle sue capacità, dimostrate sul campo in questi anni ,a servizio degli studenti tutti, non possiamo che augurare in bocca al lupo a Daria e a tutti gli altri eletti”