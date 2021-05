A un ragazzo dell’Istituto Casalinuovo il secondo posto nella sezione Scuola Secondaria del premio letterario Tanferna

Quest’anno l’IC Casalinuovo di Catanzaro, da sempre attento a intraprendere nuovi percorsi per offrire sempre maggiori stimoli ai propri alunni, ha deciso di partecipare al concorso letterario “Veronica Tanferna” bandito dal Liceo Scientifico Siciliani. Il concorso prevedeva tre sezioni, una delle quali dedicata ai ragazzi della scuola Secondaria di Secondo Grado. Ed è proprio in questa sezione che l’alunno Danilo Ciambrone, seguito dalla professoressa Irma Opipari, si è aggiudicato il secondo posto. Danilo ha avuto questo importante riconoscimento scrivendo una riflessione molto personale sul ricordo che le persone importanti lasciano sempre dentro di noi. Eccola di seguito.

“Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore e nei ricordi di chi resta”.

Non c’è frase più giusta di questa per sintetizzare ciò che provo quando ti penso e mi domando quanto sarebbe stato bello se ti avessi conosciuto e avessi avuto la possibilità di condividere con te la mia crescita, i miei hobby, le mie paure, le mie gioie … in sintesi la mia vita.

Ed eccomi, sono qui, su questa terra, sono vivo che guardo il cielo da quaggiù sperando invano di vederti sorridere, di vederti piangere, di vederti gioire come solo tu, mi è stato detto, sapevi fare.

A volte, mentre penso, mi chiedo ma perché proprio tu stavi guidando? ma perché proprio tu hai dovuto trovare, in mezzo alla strada, quella pozza di fango? ma perché proprio tu sei dovuto andare a sbattere contro quel muro? ma perché non ho potuto avere il privilegio di conoscerti come invece hanno potuto fare tante persone, che oggi ti portano nei loro cuori e nei loro ricordi?

A queste domande purtroppo non sono mai riuscito a trovare una risposta.

Certo non conosco proprio tutto di te ma, grazie a quello che mi viene raccontato, una cosa è certa, eri pazzo per la vita, avevi tante passioni e amavi tutte le persone con cui avevi deciso di trascorrerla, e io so che voglio essere come te.

Un ragazzo pieno di vita, che sa divertirsi e nello stesso tempo ha tanta voglia di affermarsi.

Non so per certo dove sei in questo momento, se in Paradiso o al Purgatorio ma spero, anzi sono sicuro, che sei dove meriti di stare: affianco al Signore e nel mio cuore.

Mi fa molta rabbia sapere che non ci sei più, mentre molte persone che non meritano di stare sulla terra, tra cui quelle che sono state la causa della tua morte, riescono a scappare alla giustizia, ma spero che un giorno avranno la giusta punizione.