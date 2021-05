Giochi matematici, alle finali nazionali ottima performance dell’Ite Grimaldi Pacioli

Con le finali nazionali del 14 e 15 maggio si è conclusa l’ XI Edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo; competizione organizzata dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido» col Patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di Matematica e Informatica) e del MIUR.

Il percorso, predisposto dall’Istituto e finalizzato a sviluppare interesse verso lo studio della matematica, ha visto partecipare diversi alunni che coadiuvati dal responsabile del progetto Maria Pugliese e da Giuseppe Stefanucci,hanno raggiunto ottimi risultati nelle varie fasi della competizione.

L’alunna Giovanna Santacroce della classe 1ª G della sede Grimaldi dell’Istituto, già classificatasi al primo posto nella fase regionale, ha partecipato alla finale nazionale, tenutasi il 15 maggio 2021, ottenendo un ragguardevole risultato, collocandosi in graduatoria tra i primi dieci concorrenti.

Vivo apprezzamento, per il risultato raggiunto dall’allieva Santacroce, è stato espresso dalla Dirigente dell’I.T.E. Grimaldi-Pacioli, Grazia Parentela, che sottolinea l’impegno profuso dall’Istituto per l’alta offerta formativa e le varie iniziative sostenute per far acquisire agli alunni maggiori competenze ed occasioni di confronto con altre realtà scolastiche del territorio nazionale.