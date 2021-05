Gli allievi dell’ indirizzo musicale dell’ I.C. Pascoli Aldisio, sapientemente guidati dai docenti di strumento Doria, Godino, Sanzi, Silvano hanno riportato eccellenti risultati nel V Concorso Nazionale “Scuole in Musica”, tenutosi a Verona in modalità online, lunedì 24 maggio.

Il sestetto di chitarre, formato da Matilde Raynal, Emanuela Viotti, Luca Battaglia, Giorgia Spader, Maria Vittoria Fulciniti e Francesca Moroni, con i brani:

A. Borodin – Danza polovesiana n° 17, Allegro da “IL Principe Igor”

E. Grieg – In the hall of the mountain king da “Peer Gynt Suite n° 1”

A. Ponchielli – Danza delle ore da “La Gioconda”

trascritti dal loro stesso docente M° Giovanni Doria, si è aggiudicato il primo Premio assoluto con 100/100 nella categoria ensemble, sbaragliando la concorrenza degli oltre 200 gruppi provenienti da ogni parte d’Italia.

La chitarrista Matilde Raynal della 2ª classe, ha conquistato il secondo premio con 92/100 nella categoria solisti. Il quintetto di flauti e pianoforte, curato dal M° Maria Teresa Godino e dal M° Annamaria Sanzi, formato dalle flautiste Chiara Tavano, Marta Campisi e Sofia Maretta e dai pianisti Charlotte Bevilacqua e Giuseppe Mazzagatti ha ottenuto il primo premio con punti 95/100 eseguendo di Saint Saens “Les fossiles” da Le Carnaval des Animaux nella trascrizione dei maestri Godino e Sanzi. Grande soddisfazione per la classe di flauto: Chiara Tavano ha ricevuto il primo premio con punti 96/100 col brano ”Russisches Zigeunerlied” op 462 n.2 di Wilhem Popp; il sestetto Conte F.,

Iacopetta A., Molè G., Paravati J. e Rizzuti F. ha avuto il secondo premio con punti 90/100 coi brani “Drunken sailor” canto tradizionale e “Pizzicato Polka” di J Strauss entrambi trascritti da Maria Teresa Godino; l’ensemble di flauti e cups formato da Tavano C., Campisi M., Conte F., Fasolino M. al flauto e da Maretta S., Iacopetta A., Molè G., Maida A., Olivo H., Attinà A., Notarangelo C. alle cups ha ottenuto il terzo premio con punti 86/100 con la famosa “Cup Song” di A.P. Carter e l. Gerstein trascritta da Maria Teresa Godino .

Grande la soddisfazione del Dirigente Scolastico Filomena Rita Folino che ha permesso ai docenti di lavorare con continuità e serenità, sempre nel rispetto delle normative di sicurezza e che così commenta: “Nonostante la pandemia e i periodi in DaD il corso a indirizzo musicale dell’I.C. Pascoli Aldisio si dimostra ancora una volta un’eccellenza nel panorama musicale della nostra città,

distinguendosi anche in contesti lontani e inconsueti”.