Sersale, all’Istituto Comprensivo Giuseppe Bianco si parla di diritti dell’infanzia

Due soli dati : sono 103 milioni i giovani nel mondo che non sanno leggere e scrivere e 58 milioni i bambini che non frequentano la scuola primaria. I diritti non sono beni immobili, non basta scriverli : bisogna conoscerli, esercitarli, difenderli.

Con questo preciso intento, l’Istituto comprensivo “Giuseppe Bianco” di Sersale, dirigente scolastica Maria Brutto, promuove, di concerto con Fidapa BPW Italy sezione Botricello, una due giorni sul tema “Tuteliamo i diritti dei bambini e dell’infanzia”. E ancora: “La carta dei diritti della bambina”.

L’incontro, in remoto, è rivolto, venerdì 4 e sabato 5 giugno, agli alunni delle ultime classi della primaria e a tutti quelli scuola secondaria di primo grado.

Interverranno, oltre alla prof.ssa Maria Brutto e al primo cittadino di Sersale Salvatore Torchia, anche esperti in materia di diritti per infanzia: Carmela Schipani, Rossella Del Prete, Elisabetta Maletta, Giusy Porchia, Costanza Funaro, Mariarosaria Callipo, Maria Grazia Rijillo, Rita Schipani, Marcella Sirianni, Sheryl Skanderbech.