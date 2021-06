Iis Fermi, la studentessa Emanuela Tavano terza in Calabria ai Giochi della Chimica

Nemmeno le difficoltà legate alla pandemia, con la didattica a distanza per quasi tutto l’anno scolastico, hanno fermato gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Fermi” di Catanzaro guidato dalla dirigente Teresa Agosto. Gli studenti del liceo hanno, infatti, ottenuto ottimi risultati alla competizione nazionale denominata “Giochi della Chimica”, organizzata dalla Società Chimica Italiana (SCI) su incarico del Ministero dell’Istruzione.

I Giochi della Chimica sono inseriti nel Programma Annuale di Valorizzazione delle Eccellenze per l’anno scolastico 2020/2021.

La manifestazione si articola in tre distinte classi di concorso; l’IIS “Fermi” ha partecipato alla classe “A” riservata agli studenti dei primi due anni della scuola secondaria superiore e alla classe “B” riservata agli studenti del successivo triennio.

La studentessa Emanuela Tavano, classe 5E Liceo Scientifico Scienze Applicate, si è classificata al terzo posto nella finale regionale dei Giochi della Chimica per cui, se la situazione emergenziale lo consentirà, parteciperà in presenza alle finali nazionali in programma in autunno a Roma.

Gli alunni del primo biennio dello Scientifico si sono classificati, sempre nella fase regionale, rispettivamente: al quarto posto, Giuseppe Tavano 2A; sesto posto Angelo Mirko Furfaro e settimo posto Rocco Sinopoli entrambi di 2 D, conquistando ottimi piazzamenti rispetto ad una base di 82 concorrenti, pur non essendo posizioni utili per proseguire ulteriormente i giochi.

Gli studenti, nonostante le diverse difficoltà riscontrate durante questo anno scolastico, hanno dimostrato serietà e dedizione frequentando anche un corso di preparazione ed approfondimento online in orario extrascolastico per la durata di 20 ore, affrontando la manifestazione con grande senso di responsabilità ed entusiasmo.

I Giochi della Chimica sono articolati in una prima fase di selezione a livello di Istituto scolastico cui seguono le finali regionali, organizzate dalle sezioni regionali della Società Chimica Italiana, ed una finale nazionale cui partecipano i vincitori delle finali regionali, finale nazionale che rappresenta una manifestazione di alto livello a cui partecipano le squadre nazionali di più di 90 Paesi.

La rappresentativa italiana per la partecipazione alle Olimpiadi Internazionali della Chimica, sarà formata da studenti che abbiano partecipato ai Giochi della Chimica a livello nazionale.