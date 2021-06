Assessore Carrozza: “Avviata consegna cedole librarie”

È stata avviata nella mattinata di lunedì 14 giugno la consegna delle cedole librarie per l’anno scolastico 2021-22. Lo ha annunciato l’assessore alla Pubblica istruzione Concetta Carrozza specificando che le famiglie beneficiarie potranno eseguire le prenotazioni nelle librerie accreditate a partire dal primo luglio. Le 3.904 cedole, che riguardano le scuole elementari, sono consegnate via email agli indirizzi comunicati dagli istituti comprensivi all’assessorato comunale. Sulle cedole sono anche indicate le librerie accreditate presso le quali sarà possibile prenotare i testi scolastici.

Carrozza ha inoltre sottolineato come il settore abbia avviato il pagamento dei buoni libro – tramite accredito sui conto corrente bancari o postali indicati in domanda – agli aventi diritto (graduatorie pubblicate il 19 maggio sul sito del Comune).

“La Pubblica istruzione – ha affermato la delegata di giunta – sta concretamente dimostrando quanto siano importanti, per aumentare rapidità e funzionalità degli interventi a favore degli utenti, gli strumenti di digitalizzazione e dematerializzazione realizzati negli ultimi mesi dall’amministrazione guidata da Sergio Abramo. Ringrazio tutto il personale del settore, dalla dirigente Simona Provenzano al funzionario e ai dipendenti che si sono rimboccati le maniche per dare, in maniera tempestiva, una risposta certa alla cittadinanza”.