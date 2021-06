Istituto Fermi, genitori ai docenti: Vi porteremo sempre nel cuore in ogni passo e sorriso di nostra figlia

Gentile Dirigente, Gentili proff dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. FERMI” di Catanzaro.

Sarebbero tante le cose da poter raccontare in questi ultimi 2 anni, ma noi genitori di E. L. abbiamo ormai a cuore tutti i docenti del 5A liceo linguistico.

Purtroppo non abbiamo vissuto momenti belli e la sua malattia è arrivata per noi come una doccia fredda.

Abbiamo pensato tante cose, ma una in particolare era salvare lei e soprattutto il suo sogno.

Lei che si sta rialzando pian piano e sempre con più tenacia… Già quella tenacia e forza di volontà che le ha permesso di poter arrivare fin qui.

Oggi 16 Giugno 2021 la sua maturità!

Vederla felice nel suo traguardo raggiunto, per noi ha rappresentato tanto… Lei, la nostra felicità, è il nostro più grande orgoglio.

In tutto questo ad oggi ci tenevamo a ringraziare tutto l’Istituto, tutti i docenti e la Dirigente perché non ci hanno mai lasciati soli in tutto il percorso, sempre disponibili camminando passo a passo con noi, anzi con lei!

Vorrei che questa lettera fosse d’esempio per tutti, per chi sta lottando davanti ad una qualsiasi malattia e per chi magari si sente così superiore da non notare chi sta soffrendo e cerca aiuto.

Beh per noi tutto questo è stato possibile, il nostro cammino si è riempito di persone buone che non ci hanno mai fatto avere paure o ansie, ma hanno dato felicità e gioia a nostra figlia.

Grazie ancora a tutto l’Istituto, alla Dirigente e a tutti i docenti che hanno reso tutto ciò possibile.

Vi porteremo sempre nel cuore in ogni passo e sorriso di mia figlia.

Grazie. I genitori di E. L.