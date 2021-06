Aldo Costa nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti, soddisfazione espressa dal direttore Piccari

“Sono lieto di annunciare che l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha il suo nuovo presidente. L’avvocato Aldo Costa negli anni ha guadagnato la stima di tutto il corpo docente per l’impegno profuso nell’arte e nella cultura”.

Così scrive in una breve nota il direttore Piccari, nota che è anche la prima comunicazione ufficiale della nomina del presidente, a seguito del decreto pervenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca che, con data 16 giugno 2021, sancisce la nuova era targata Aldo Costa.

Costa affiancherà per il prossimo triennio il vulcanico Piccari.

“Dopo un colloquio informale, avvenuto oggi in Accademia – si legge in una nota – si coglie la profonda sinergia tra le due figure apicali, che si sono confrontate su alcuni temi per rilanciare l’Accademia, dei quali prossimamente saranno resi noti obiettivi e strategie operative in una conferenza stampa.

Un punto freme e vede entrambi d’accordo: il Polo delle Arti del Mediterraneo, verso il quale sia Piccari che Costa – ognuno separatamente – si erano mossi negli anni passati. E ora il sogno sembra sempre più vicino.

Con la nomina dell’avvocato Costa a presidente – continua il Direttore Piccari – si chiude il cerchio del rinnovo delle cariche istituzionali dell’ABA. Sinergicamente l’obiettivo è quello di dare alla nostra Istituzione un profilo di alto rilievo a livello nazionale, rompendo quelle dinamiche che fino a oggi sono state di ostacolo.

Ringrazio per il suo operato e per l’impegno il già Presidente Giuseppe Soriero e, interpretando il volere di tutto il corpo docente, rivolgo un sentito augurio all’avvocato Costa, il cui intervento darà la spinta finale affinché l’Accademia diventi il centro nevralgico delle politiche culturali dell’intero territorio.

L’avvocato Costa ricoprirà, ne sono certo, con alto valore e senso di etica il ruolo che è stato chiamato a svolgere.