Abramo: “I corsi di Lingue saranno attivati entro dicembre”

“I corsi di Lingue saranno attivati entro dicembre a Catanzaro. Ho parlato personalmente con il Rettore dell’Unical e mi ha dato tutte le rassicurazioni. Su quelli della facoltà di Medicina, non entro nei tecnicismi, ma credo che se l’alternativa era che l’Unical li attivasse con Napoli o Salerno allora meglio che sia stato trovato l’accordo con la Magna Graecia.

Lo Stato ha investito milioni di euro sullo sviluppo di Germaneto, nessuno toccherà il Policlinico da lì, potrà essere solo potenziato, mai impoverito”.

Non ha dubbi Sergio Abramo che dopo giorni di polemiche, interpellato da Catanzaroinforma, risponde alle parole con i fatti. Almeno per ora dunque non resta che aspettare cerchiando sul calendario in rosso il mese di dicembre.

Ma siccome fare domande e’ il mestiere del giornalista e rispondere è quasi un dovere per chi occupa ruoli istituzionali, allora la domanda che segue alle rassicurazioni del sindaco nasce spontanea, il Rettore De sarro manterrà fede a ciò che aveva promesso all’atto dell’insediamento, facoltà umanistiche allocate nel centro storico della città. La formula è sempre la stessa, il catanzarese a volte dimenticata il web conserva tutto.