Scuola, probabilmente il 20 settembre l’avvio del nuovo anno scolastico

Potrebbe essere il 20 settembre la data d’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 in Calabria. Lo ha comunicato la Regione e in particolare l’assessore Sandra Savaglio direttamente a Usr e sindacati in una comunicazione. Ultima campanella il 9 giugno. Per le scuole dell’infanzia invece la data indicata è il 9 settembre e chiusura 30 giugno 2022. Si attende a breve, presumibilmente nei prossimi giorni la conferma ufficiale da parte della Regione.