Dal 15 luglio le richieste per i buoni libro delle scuole secondarie di primo e secondo grado

E’ stato pubblicato nell’area trasparenza del portale del Comune il bando per l’erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo, relativo all’anno scolastico 2021-22, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Catanzaro (clicca qui).

Lo rende noto l’assessore alla pubblica istruzione, Concetta Carrozza, specificando che le istanze dovranno essere inviate, esclusivamente in modalità telematica tramite credenziali SPID, dal 15 luglio fino alle ore 12 del 15 ottobre, seguendo le indicazioni presenti sull’avviso. I destinatari sono gli studenti, iscritti per la prima volta, appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 10.632,94 euro.

“Grazie all’impegno del settore, diretto da Simona Provenzano – commenta l’assessore – l’amministrazione ha predisposto il servizio tempestivamente, venendo incontro ai bisogni delle famiglie in vista del nuovo anno scolastico. La procedura informatizzata consentirà, inoltre, la massima trasparenza ed efficacia su tutte le operazioni richieste”.