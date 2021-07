Prestigioso riconoscimento per l’Istituto Comprensivo Pascoli-Aldisio Catanzaro

Il 29 Giugno 2021, in collegamento online con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia, si è svolta la cerimonia di premiazione della gara finale di Modellizzazione Matematica del progetto Matematica & Realtà.

Alla gara, tenutasi in real time con la stessa Università di Perugia il 6 giugno 2021, hanno partecipato 4 alunni della categoria Junior (classe terza SSIG) e 6 alunni della categoria super-junior (classe Prima SSIG).

Con grande gioia e forte emozione, il terzo miglior compito, segnalato a livello nazionale, è quello della nostra alunna Fatima Lorenzo della classe III.

Le insegnanti di matematica sono orgogliose e soddisfatte del risultato conseguito e si congratulano con Fatima per essere riuscita a portare in alto il nome e il prestigio della scuola.

Il Dirigente Scolastico Filomena Rita Folino non nasconde la propria soddisfazione, ringrazia i docenti per il grande lavoro svolto in armonia durante tutto l’anno scolastico e, orgogliosa, rivolge queste parole a Fatima: “ Complimenti! Ce l’hai fatta! Hai raggiunto un importante traguardo grazie al tuo impegno; conserva sempre la perseveranza che hai avuto nello studio e volerai alto…Il prestigioso riconoscimento ripaga tutto il tuo lavoro.

Ti auguro di mantenere sempre viva la determinazione a raggiungere nuovi obiettivi.

Sia questo sia solo l’inizio di un brillante futuro per te. Ad maiora!”