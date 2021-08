Buoni libro scuole secondarie, domande sino al 15 ottobre

Ci sarà tempo fino alle ore 12 del 15 ottobre per presentare le domande di adesione al Bando per l’erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-22 agli studenti delle scuole secondarie statali di I e II grado.

Lo ha reso noto il settore Pubblica istruzione di Palazzo De Nobili sottolineando che le modalità per accedere al bando sono consultabili sul sito istituzionale del Comune. Questo il link