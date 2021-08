Il “ponte” dell’I.T.E. “Grimaldi-Pacioli”

L’estate non ha rallentato le attività formative dell’I.T.E. Grimaldi-Pacioli, diretto dalla prof.ssa Grazia Parentela. Grazie alle risorse del “piano estate” sono stati predisposti percorsi finalizzati a favorire l’accoglienza e il potenziamento dell’offerta formativa con l’obiettivo di colmare il “gap” sia in termini di socializzazione che di competenze provocato dalla pandemia e dalla DAD.

Un “ponte” per il rientro a scuola nella sua “naturale” accezione di comunità educante, capace di contrastare la povertà culturale e, soprattutto, di contribuire alla realizzazione della personalità di ragazze e ragazzi.

I corsi si svolgeranno, infatti, in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring per favorire il rinforzo disciplinare (in particolare in matematica) ponendo, comunque, le studentesse e gli studenti al centro della loro esperienza scolastica; valorizzandone appieno l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità e capacità siano oggetto di una vera personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

Questi i percorsi:

“A TU PER TU CON LA MATEMATICA” – Docente: Prof.ssa Comito Ivana – inizio 06 settembre

“ATTIVITÀ SPORTIVA E LUDICO RICREATIVA” – Docente: Prof. Francesco Budace

“ MATHEMATICS” – docenti: Prof.ssa Maria Pugliese e Domenico Stefanucci.

Per favorire l’inserimento dei nuovi iscritti verrà loro data priorità nell’accettazione delle domande.

Sempre nell’ambito del piano estate, proseguiranno le attività del corso musicale (esperto Tommaso Mangiacasale), quello per le competenze digitali (prof. Alessio Pantusa) e quelli per la valorizzazione del Museo del mare (prof.ssa Patrizia Spaccaferro) e del Museo storico del Grimaldi (prof.ssa Gabriella Perri)

Maggiori informazioni potranno essere acquisite consultando il sito della scuola www.itegrimaldipacioli.edu.it