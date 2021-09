Università, giornata di test di Medicina a Catanzaro come in tutta Italia

Inizierà questa mattina,il concorso nazionale per entrare nelle facoltà di Medicina di tutta Italia. Sono oltre 76.000 gli studenti che si sono registrati: 63mila per i corsi in lingua italiana, 13mila per quelli in lingua inglese. Chi passerà il test andrà a riempire i 14mila posti messi a disposizione per Medicina e chirurgia e i 1.200 per Odontoiatria e protesi dentaria.

La novità di quest’anno è legata alle disposizioni anti-Covid tra green pass e mascherine da portare. Per superare il test di Medicina 2021 a numero chiuso bisogna completare 60 domande a risposta multipla in 100 minuti totali. La prova inizierà alle 13 contemporaneamente in tutte le università compresa l’Umg. Gli argomenti dei quesiti sono così ripartiti: 12 domande di cultura generale, 10 domande di logica, 18 domande di biologia, 12 domande di chimica, 8 domande di fisica e matematica.

“Nonostante l’impegno delle università per garantire delle procedure corrette – dicono da Consulcesi – ogni anno durante il test di Medicina vengono segnalate delle irregolarità. Candidati in possesso di apparecchiature elettroniche che sono riusciti a portare dentro telefoni cellulari e auricolare con cui sono in contatto con persone all’esterno. Casi di buste con i test che arrivano già aperte o sospetti contatti di professori con candidati. In tutte queste circostanze i ragazzi hanno deciso di richiedere un aiuto legale e presentare un ricorso al test di Medicina, che se vinto permette l’ingresso anche a chi è stato escluso dal punteggio. È bene quindi osservare ciò che avviene intorno e non farsi cogliere impreparati dalle circostanze”. (ANSA).