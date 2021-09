Riccardo Montanaro delegato “sbam” all’incontro col sottosegretario all’Istruzione

Il giovane Catanzarese Riccardo Montanaro è stato delegato dalla responsabile regionale del movimento Studenti SBAM Calabria, insieme alla giovane Giulia Lupo (KR) per rappresentare i tanti studenti calabresi, ancora in cerca di risposte in merito al “tabù scuola” nella giornata di mercoledì 8 Settembre all’incontro con il Sottosegretario di Stato dell’Istruzione Rossano Sasso.

I due giovani Calabresi (Lupo e Montanaro) hanno già le idee chiare in merito a cosa portare al tavolo di confronto con gli altri ragazzi provenienti da tutt’Italia: trasporti, sicurezza delle scuole, M.A.D. (per i ragazzi neo diplomati intenzionati ad intraprendere una carriera d’insegnante) e niente di più attuale che obbligo vaccinale per gli studenti e mascherine in classe.

“Gli studenti calabresi – è scritto in una nota – meritano delle risposte. L’inizio della scuola è sempre più vicino e la situazione dovrà essere non una, ma dieci volte migliore dell’anno concluso nello scorso Giugno”.