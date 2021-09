Catanzaro, scuola Patari Rodari senza locali per 148 alunni

Nota pubblica sulla situazione locali scolastici dell’Istituto Comprensivo Patari Rodari

Dalla Componente genitoriale al Consiglio di Istituto

“Già da parecchio tempo l’Istituto Comprensivo Patari Rodari di Catanzaro sta attendendo l’assegnazione di locali didattici aggiuntivi per ben 148 alunni. Al momento, e siamo già all’8 di Settembre, questi ragazzi della scuola Secondaria di primo grado risultano senza una sede idonea dove poter andare a scuola. Per loro, per i genitori e per l’intero istituto vige una situazione di totale incertezza e risulta molto improbabile che questa incresciosa situazione sia risolvibile nell’arco di pochi giorni. I giorni che mancano al suono della campanella sono ormai pochi”. Questo è quanto si evince dalla nota pubblica che la componente genitoriale ha indirizzato al Consiglio d’istituto sulla situazione locali scolastici del Comprensivo Patari/Rodari.

“Già da Marzo scorso la Dirigente scolastica, Anna Maria Rotella ha più volte scritto agli uffici comunali chiedendo a chiare lettere spazi e aule (note: prot. N. 1532 del 18/03/2021; prot.1979 del 15/04/2021; prot. 1739 del 14/04/2021; prot. 1757 del 15/04/2021; prot. 3517 del 05/072021). Sappiamo bene che ciò si è reso necessario e improrogabile per due motivi già da tempo noti anche ai nostri amministratori. Il primo riguarda la riorganizzazione e l’ampliamento degli spazi dedicati alla didattica causa Covid come da disposizioni ministeriali. Il secondo riguarda la necessità di dislocare questo ingente numero di studenti che, per lo scorso anno scolastico (2020/2021), erano stati ospitati in alcune aule gentilmente concesse dalla dirigente della scuola Galluppi.

Ma, nonostante il comune sapesse già da Marzo le esigenze dell’IC e avesse anche a disposizione le idonee coperture finanziarie per assolvere e risolvere il problema ha ritardato gli adempimenti relativi al reclutamento di spazi e immobili avviando le procedure solo in data 10 Agosto 2021″.

In data 6 Settembre prosegue la nopta “invece è stato pubblicato (sul sito del Comune di Catanzaro) il verbale di apertura delle buste inviate dai partecipanti al bando (Determinazione dirigenziale n.2250 del 10/08/2021, settore gestione del territorio), con ciò dimostrandosi tali adempimenti e procedure clamorosamente in ritardo ed oramai anacronistici, ancorché per la conclusione del procedimento medesimo si prevede ancora il compimento di diverse fasi che verosimilmente andrà oltre il 20 settembre, data in cui gli studenti dovrebbero già godere delle aule per lo svolgimento delle lezioni nella assoluta serenità ed ordinarietà, (anche in termini di orario scolastico e sicurezza suoi luoghi, specie in un periodo già difficile legato all’emergenza sanitaria) al pari di tutti gli studenti degli altri plessi della città e non di pari grado”.

Secondo quanto è evidenziato nella nota “l’atteggiamento di consapevole e colpevole lentezza della nostra amministrazione Comunale lascia noi genitori amareggiati e delusi. Siamo i primi ad essere costernati nei confronti dei nostri ragazzi e non comprendiamo affatto questa irrispettosa mancanza di attenzione nei loro confronti.

Una volta che saranno assegnati questi locali non è una cosa immediata renderli idonei, vivibili e compatibili agli usi e alle esigenze delle classi che dovranno frequentarli. I locali dovranno essere misurati, si dovranno probabilmente effettuare lavori, dovranno essere ritinteggiati, sanificati a dovere, dovrà avvenire un trasloco.

Pensare che l’Istituto comprensivo possa fare miracoli per aprire il 20 settembre è di fatto impossibile anche perché ancora non c’è una sede assegnata.

Purtroppo per questi alunni non ci sono le condizioni affinché sia garantito a pieno il diritto allo studio, oggi violato a causa di una “lenta” burocrazia, violazione aggravata se si pensa che si tratta di scuola dell’obbligo e di minori”.