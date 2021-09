Specializzazione sostegno didattico agli alunni disabilità: scade oggi bando ammissione percorso formazione Umg

C’è tempo fino a oggi venerdì 10 settembre per presentare domanda di ammissione all’Università Magna Graecia di Catanzaro per i percorsi di formazione (TFA) per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Per l’anno accademico in corso, sono stati assegnati, all’Ateneo di Catanzaro, a seguito del successo della prima edizione, 420 posti, 200 in più rispetto allo scorso anno accademico. Un’ulteriore opportunità per chi decide di specializzarsi nella propria terra, anche nel settore dell’insegnamento, scegliendo l’Ateneo di Catanzaro, che così ha ampliato la propria offerta formativa per il nuovo anno accademico.

I posti disponibili sono 20 per il corso di formazione per il sostengo nella scuola primaria, 200 per il corso nella scuola secondaria di primo grado e 200 per il corso nella scuola secondaria di secondo grado.

“Manteniamo l’impegno – ha evidenziato il Rettore Giovambattista De Sarro – di rispondere alle esigenze del territorio e di garantire una formazione specialistica di qualità per gli insegnanti che andranno a svolgere un servizio importantissimo per l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità. I percorsi che attiviamo – ha proseguito il Rettore Giovambattista De Sarro – grazie alla proficua collaborazione con l’Università di Messina, forniscono gli strumenti necessari per poter operare con competenza e professionalità in un settore delicato dell’educazione e formazione relativo alla relazione con la disabilità. Pertanto, con l’aumento dei posti disponibili nell’offerta formativa, con detti percorsi di formazione si dà maggiore opportunità di inserimento ai giovani”.

L’iscrizione al test preliminare è possibile direttamente online, fino al 10 settembre 2021, registrandosi al sistema, accedendo al link https://unicz.esse3.cineca.it/ nella sezione “Ammissione ai percorsi di Formazione per il sostegno”.

Ciascun candidato può presentare domanda per la partecipazione al test preliminare per più percorsi e per ciascuno di essi va prodotta istanza, previo pagamento del contributo di partecipazione pari ad € 140,00, sempre direttamente online utilizzando il PagoPa. Qualora il candidato risultasse vincitore in più graduatorie dovrà comunque optare per l’iscrizione a un solo corso.

Una volta conclusa la procedura di iscrizione alla selezione, il candidato dovrà stampare la domanda, che dovrò portare con sé il giorno del test di ammissione unitamente al documento di identità in corso di validità e alla ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di iscrizione alla prova.

Per l’assistenza alla compilazione online delle domande è attiva, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, un’apposita linea telefonica raggiungibile al numero 0961.3694914.

Le prove di accesso si articolano in test preliminare, prova scritta e prova orale.

Per le informazioni specifiche sul bando di ammissione e modalità di svolgimento delle prove di accesso è possibile consultare il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo www.unicz.it, dove saranno pubblicati costanti aggiornamenti sull’avanzamento della procedura amministrativa.