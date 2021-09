Arriva la navetta gratuita per facilitare gli spostamenti nel campus universitario

Fondazione Università Magna Graecia ha attivato, con il contributo dell’Ateneo, il nuovo servizio Navetta al fine di facilitare gli spostamenti della comunità accademica all’interno del Campus universitario “Salvatore Venuta” e non solo.

Il servizio prevede corse ogni 30 minuti ed è fruibile gratuitamente per le tratte da e per il plesso giuridico, quello medico, l’area delle residenze universitarie e fino alla stazione ferroviaria di Germaneto (in riferimento alla tratta da e per la stazione è necessaria la prenotazione tramite il numero 3715849299).

Navetta Campus è un servizio riservato esclusivamente alla comunità accademica (studenti, tirocinanti, specializzandi, personale medico-sanitario, docenti, personale amministrativo e tecnico dell’Università). Per fruire del servizio è necessario essere in possesso di green pass ed indossare la mascherina di protezione delle vie aeree.

Il servizio Navetta è erogato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni anticovid-19 e rappresenta uno strumento per vivere sempre più intensamente il campus dell’Università Magna Graecia.