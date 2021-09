Aule Itts Scalfaro, Provincia: nessuna risposta dall’avviso pubblico per la ricerca di spazi

In riferimento alla nota diramata dal dirigente dell’Itts “E. Scalfaro” di Catanzaro, il settore Edilizia e programmazione scolastica dell’Amministrazione provinciale precisa quanto segue:

“L’Amministrazione provinciale si è mossa per tempo allo scopo di andare incontro ai bisogni di tutti gli istituti scolastici che avessero espresso esigenze di ulteriori spazi. Purtroppo, la pubblicazione dell’avviso pubblico con il quale si chiedeva la disponibilità di 8 aule per l’Itts Scalfaro non ha prodotto gli effetti sperati. Nessuna offerta di immobili ricadenti nei pressi di piazza Matteotti è pervenuta a questa Amministrazione. L’interlocuzione con il dirigente scolastico, con il quale ci lega un rapporto di piena sintonia e collaborazione, è stata costante e tempestiva e dopo aver appreso che non avremmo potuto risolvere il problema degli spazi con l’avviso pubblico, insieme abbiamo concordato di approdare a un’altra soluzione che, per ovvi motivi di tempo, non è stato possibile presentare sin dal primo giorno di apertura delle scuole. Grazie ai fondi erogati dal ministero dell’Istruzione, si procederà nell’immediatezza all’esecuzione di lavori edilizi che renderanno possibile ricavare le aule di cui si ha bisogno all’interno della palestra. Ci teniamo a ribadire che ogni azione sin qui messa in atto è stata condivisa e concordata con la dirigenza scolastica, assolutamente collaborativa nei riguardi dell’Amministrazione provinciale”.