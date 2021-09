Inizio anno scolastico, il saluto di Abramo: Ci lasciamo la paura alle spalle, un ritorno speciale

Messaggio del Sindaco e Presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo.

“Il poter ascoltare di nuovo il suono della campanella segna un altro passo verso quella normalità di cui, tutti noi, desideriamo fortemente riappropriarci. Alle spalle ci lasciamo tanti e lunghi mesi di paura e di sofferenza, in cui i nostri studenti hanno patito fortemente i disagi della pandemia. Alle attività quotidiane in classe si è sostituita la tecnologia, ma quello che la scuola rappresenta è soprattutto un luogo di incontro, di formazione, di crescita, da vivere necessariamente in presenza. Il ritorno tra i banchi, come non mai, ha davvero un sapore diverso per i nostri ragazzi, per i dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutti gli operatori che, tra mille difficoltà, hanno sempre tenuto alta la bandiera dell’istruzione e del sapere.

Una giornata, quella del rientro in classe, che diventa ancora più speciale, vista la scelta del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, di celebrare l’inaugurazione del nuovo anno scolastico proprio in Calabria. La testimonianza delle più alte istituzioni vuole rappresentare un segno di attenzione per il nostro territorio e per la nostra comunità scolastica, chiamata sempre a mantenere la guardia nei confronti di un nemico invisibile, chiamato covid, che ha stravolto le nostre vite. La campagna vaccinale ci ha consentito di mettere maggiormente in sicurezza la salute, ma questo è il tempo della responsabilità che bisogna vivere fino in fondo, comprendendone il vero significato.

Noi continueremo sempre a stare al fianco di chi rappresenta il futuro con cui ripartire, più forti di prima. Con questo auspicio comune, rivolgo a tutti gli studenti i migliori auguri di buon inizio di anno scolastico”.