L’anno della ripartenza. Gli auguri del sindaco di Maida agli studenti per il primo giorno di scuola

“Un nuovo anno scolastico sta per ripartire. Per l’occasione rivolgo a tutti gli alunni gli auguri di buon inizio da parte mia e dell’amministrazione comunale. Un anno che inizia in presenza e all’insegna della sicurezza, grazie anche alle nuove norme a tutela della salute che dovranno essere disposte e osservate all’interno delle strutture scolastiche”. E’ quanto scrive il sindaco di Maida, Salvatore Paone, nel messaggio inaugurale destinato agli studenti delle scuole di ordine e grado che oggi hanno affrontato il primo giorno del nuovo anno scolastico.

“Un anno che parte con lezioni in classe e sotto l’auspicio della speranza per una ripartenza vera, completa, necessaria. Una ripartenza che porta con sé una scuola nuovamente al centro del vivere civile, punto di riferimento delle famiglie e dell’intera comunità, protagonista nel promuovere cultura e socializzazione – scrive ancora Paone -. Auguro buon inizio di anno scolastico 2021/2022 alle famiglie, che dovranno continuare a dare un supporto in termini di pazienza e collaborazione. Auguri agli insegnanti che grazie al loro impegno, la loro passione e l’amore per il proprio lavoro, ancora una volta saranno pilastro fondamentale di questo meraviglioso mondo che è la scuola Auguri al personale ATA e a tutti i collaboratori scolastici. Auguri di buon lavoro al preside dell’istituto comprensivo dott. Giuseppe De Vita, da sempre attento alle problematiche legate alla scuola, al territorio e allo sviluppo culturale e umano dei bambini e dei ragazzi. E infine un tenero saluto ai piccolissimi bimbi che con il loro primo giorno di scuola si apprestano ad avviare il proprio percorso di crescita culturale e sociale”.