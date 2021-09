Magisano, l’amministrazione comunale: la scuola, l’amica degli anni più belli

Primo giorno di scuola: non si fanno mai attendere gli auguri dell’ Amministrazione comunale di Magisano.

Una lettera è stata scritta dall’Amministrazione e dedicata agli alunni. Scrivono: “Oggi i nostri studenti varcheranno nuovamente la soglia degli istituti scolastici che felicemente li accoglieranno.

La scuola è il nucleo formativo principale della loro istruzione, è “l’amico” che li accompagnerà nei loro anni più spensierati e il guardiano dei loro progetti e, perché no, anche delle loro “sbandate”.

Che possano piantare semi di conoscenza che produrranno frutti dolci e succulenti, che le loro menti possano aprirsi al gusto di imparare non finalizzato ad un voto, possano volare in cieli tersi di sapienza”.

Magisano crede nella scuola come palestra di formazione.