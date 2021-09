Petronà, riqualificata la scuola dell’infanzia

Anno nuovo, scuola nuova. Il suono della campanella è foriero di una bella notizia per la didattica nel paese dei funghi e delle castagne: inaugurata oggi la nuova sede della scuola dell’infanzia. Alla manifestazione inaugurale ha preso parte il primo cittadino Vincenzo Bianco insieme al vicesindaco Domenico Caligiuri.

A fare gli onori di casa, in rappresentanza anche della Dirigente scolastica Isabella Marchio, la referente di plesso la maestra Giovanna Scavo.

Ha detto la provetta educatrice: “ Da oggi, abbiamo – argomenta l’insegnante Scavo- una scuola non solo più bella, ma anche più sicura. Siamo consapevoli che per aiutare un bambino dobbiamo fornirgli un ambiente che stimoli la fantasia, interpreti i suoi bisogni di esplorazione, di gioco e di relazione, permettendo così di esprimere liberamente le proprie inclinazioni e di orientare le proprie scelte.. Grazie all’Amministrazione comunale, grazie alla Dirigente scolastica, grazie a chi ha seguito con attenzione i lavori, grazie al personale Ata che si è impegnato senza sosta per rendere la scuola splendente e igienicamente sicura.”

La scuola dell’infanzia di Petronà, dopo quasi un anno dall’inizio dei lavori, torna nella propria sede per dispiegare un’offerta formativa capace di coinvolgere attivamente i suoi tanti alunni.