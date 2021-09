Per i laureati ai tempi del Covid c’è il graduation day

Per moltissimi studenti e per le loro famiglie, nell’ultimo anno e mezzo il giorno della laurea si è svolto in maniera diversa da quella tradizionale. La pandemia ha imposto lo svolgimento a distanza delle sedute di laurea: discussioni e emozioni sono state affidate e veicolate dalla tecnologia con la neutralizzazione della componente relazionale e della gioia che solo le cerimonie dal vivo possono sprigionare.

Per poter condividere la gioia della ripresa e dell’avvio del new normal, il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DIGES) dell’UMG, ha organizzato un graduation day per il 22 settembre.

Si tratta di una cerimonia dal valore simbolico e augurale durante la quale una commissione di docenti del Dipartimento, presieduta dal Magnifico Rettore, si congratulerà con i giovani laureati del DIGES e consegnerà loro le pergamene.

Il graduation day, riservato ai soli laureati per esigenze connesse alla sicurezza sanitaria, si svolgerà in due turni: 9.30 e 12.00.