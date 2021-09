Affidati i lavori della scuola primaria dell’Aranceto, Citriniti: ‘Viva soddisfazione’

Riceviamo e pubblichiamo a seguire la nota stampa a firma di Francesco Citriniti, presidente del Consiglio di istituto della scuola ‘Casalinuovo’ di Catanzaro

Per l’affido dei lavori della scuola primaria di Aranceto viva soddisfazione viene espressa da Francesco Citriniti rappresentante dei genitori di Aranceto e Presidente del Consiglio d’istituto della scuola Casalinuovo di cui la scuola primaria di Aranceto fa parte.

E’ da circa cinque anni che speriamo nella ristrutturazione di questo prezioso edificio.

Abbiamo fatto di tutto per recuperare i fondi.

E contestualmente da tre anni siamo stati trasferiti nella vicina via Forni con problemi riservati alle tante famiglie che devo spostarsi dal proprio quartiere.

Finalmente….. Si finalmente perché ai ritardi dettati dalla burocrazia si è aggiunta la rinuncia della prima ditta che si era aggiudicata l’appalto ma ora finalmente l’iter è stato completato dagli uffici comunali e con grande gioia accogliamo questa notizia.

Vigileremo sul buon andamento dei lavori e sulla giusta considerazione che merita la nostra scuola ed il nostro quartiere.

Ora dimentichiamoci per un’attimo le polemiche e continueremo a sognare affinché i nostri bambini possano frequentare più presto possibile la loro scuola.

Ci auguriamo non ci siano più intoppi e tutto proceda liscio, restando speranzosi che sia la politica e sia la dirigenza scolastica riservano al plesso Aranceto ció che meriti veramente .

Mi riservo di ringraziare coloro i quali hanno svolto il loro dovere di buoni amministratori solo a fine lavori così saremo sicuri che continueranno a vigilare.

Noi ci siamo e continuiamo a sperare”.