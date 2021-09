Consegnati lavori di manutenzione e adeguamento del plesso di via Teano

Sono stati consegnati giovedì 23 settembre i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale antisismico del plesso scolastico di via teano, nel quartiere Aranceto. L’edificio ospiterà la scuola primaria dell’istituto comprensivo “Casalinuovo” una volta che verranno completati gli interventi finalizzati, oltre che all’adeguamento strutturale dell’immobile, anche all’adeguamento degli impianti e all’efficientamento energetico.

“Si tratta di un’altra, importante operazione di riqualificazione del nostro patrimonio edilizio scolastico”, ha commentato il sindaco Sergio Abramo ricordando le tante strutture modernizzate e rese più sicure in questi anni a partire dal plesso “Manzi” di viale Crotone, nel quartiere Lido. “Modernizzare e rendere più sicuro un presidio scolastico in un quartiere periferico come Aranceto significa dimostrare la concreta presenza dell’amministrazione in una zona storicamente difficile, nella quale c’è sempre tanto da fare, ma su cui l’attenzione è costante”, ha aggiunto il primo cittadino.

Il costo complessivo dei lavori è di 496mila euro, la durata prevista di 246 giorni. “Adeguamento sismico del fabbricato e conseguente aumento della sicurezza del plesso scolastico sono i motivi che hanno spinto il Comune a intervenire su questa scuola importante per una vasta area a sud del capoluogo”, ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo illustrando l’appalto predisposto dal settore Grandi opere diretto da Giovanni Laganà e che comporta anche una diversa distribuzione degli spazi interni, la sostituzione degli infissi, l’installazione di nuovi elementi schermanti per infissi (frangisole e pannelli decorativi), una nuova finitura colorata sui prospetti e l’adeguamento impiantistico per rispettare i criteri più recenti in materia. “Quella di via Teano sarà entro un anno una scuola più efficiente, accogliente e sicura per i bambini del quartiere Arancento”, hanno concluso Abramo e Longo.