Assoluzione Pitaro: la soddisfazione del presidente dell’ Ordine Distrettuale Avvocati Catanzaro

Il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati – scrive Antonello Talerico Presidente Ordine Distrettuale Avvocati Catanzaro- apprende della positiva definizione della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il proprio iscritto, avv. Giuseppe Pitaro, già Sindaco del Comune di Torre Ruggiero, ed esprime il più vivo compiacimento.

Dopo circa due anni, l’avv. Pitaro è riuscito a dimostrare, in sede processuale, la propria completa e assoluta estraneità ai fatti a lui contestati.

L’assoluzione con la formula più ampia dell’avv. Pitaro se, da un lato, è la conferma del suo operato adamantino di amministratore pubblico, dall’altro restituisce un ulteriore puntello alla credibilità, troppo spesso, svilita della professione legale.

In un momento storico in cui, a qualsiasi livello, si sfaldano certezze e punti di riferimento, pronunce come quella che ristabilito serenità all’avv. Pitaro e ai suoi familiari, fanno bene all’intera classe forense, capace di esprimere anche amministratori pubblici competenti e onesti.