Ripresa lezioni dopo le Regionali? Non in tutti gli istituti. All’Aranceto locali inagibili e alunni in attesa

Rientro a scuola dopo le elezioni? Non per tutti. Gli alunni del plesso Aranceto dell’Istituto Comprensivo Catanzaro Sud mentre scriviamo sono ancora in attesa.

La segnalazione dell’episodio ci è pervenuta da una lettrice alla nostra redazione e poi confermata da diverse testimonianze dirette. Secondo quanto si è appreso questa mattina al momento di aprire i locali risultavano essere ancora sporchi e comunque non idonei alla ripresa delle lezioni.

Lo stesso istituto starebbe provvedendo autonomamente a renderlo agibile, nell’attesa alunni e famiglie sono costretti ad attendere fuori.