Mensa e disagi: i bambini della Primaria via Forni alle 14.35 ancora in attesa

Ancora gravi disagi sono segnalati nell’effettuazione del servizio di mensa scolastica nei plessi di Catanzaro. Dopo la prima giornata caratterizzata da ritardi e lamentele da parte di genitori e scuole conclusa di comunicato di scuse da parte della stessa Scama srl a cui da quest’anno l’appalto è affidato anche oggi la situazione non pare migliorato almeno in alcune realtà. In particolare in redazione proviene la segnalazione di oltre un centinaio di bambini della scuola primaria via Forni, località Fortuna che alle 14.35 erano ancora in attesa del loro pasto quotidiano a poco più di un’ora dalla campanella di fine lezioni.

“Dovrebbero mangiare all’una e mezza- ricorda telefonicamente un furibondo Francesco Citriniti genitore e presidente del consiglio di Istituto del Comprensivo Casalinuovo Catanzaro Sud – eppure sono ancora in attesa. Anche i bambini della Scuola dell’infanzia hanno pranzato con un ora in ritardo, dopo le 13”. I disagi – puntualizza Citriniti – sono molteplici. “La procedura di distribuzione dei pasto prevista dal protocollo prevede santificazione e distribuzione ma il numero limitato di operatori, che sono solo due, oltre rallentare le operazioni – che trovano anche l’ostacolo di un ascensore rotto che è stato più volte segnalato a chi di competenza – suscita diverse perplessità. Parliamo infatti di personale che prima sanifica locali e poi, lo stesso, distribuisce i pasti. Pensiamo che le due funzioni debbano essere separate. Il servizio va potenziato e migliorato altrimenti non ha senso mantenerlo”.