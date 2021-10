Anche i plessi della Presila Andali e Cerva aderiscono a “Libriamoci” giornata di lettura nelle scuole

Lettura alla alta voce nelle scuole: l’istituto comprensivo “Corrado Alvaro” di Petronà crede in questo utile strumento pedagogico.

La comunità educante di Petronà, dirigente scolastica Isabella Marchio, ha aderito anche quest’anno alla campagna nazionale “Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole”.

L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, è promossa dal Ministero alla Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’istruzione.

L’obiettivo è quello di accrescere tra i giovani l’amore per il libro e l’abitudine alla lettura.

I filoni tematici indicati quest’anno sono: il gioco del mondo su tematiche di attualità, il gioco del se dedicato alle biografie e i giochi di versi incentrato su testo poetico.

Libriamoci verrà proposto anche nei plessi di Andali e Cerva non solo come momento di svago, ma anche come momento di crescita culturale: già fervono i preparativi tra alunni e docenti.