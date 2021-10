Bando Scuola di specializzazione per le professioni legali: 120 posti disponibili all’Umg

Scade alle ore 12 di domani, lunedì 11 ottobre, il termine per presentare domanda di ammissione al bando relativo alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per l’anno accademico 2021/2022.

Sono 120 i posti disponibili per la Sspl che si propone di promuovere e sviluppare l’insieme delle attitudini delle competenze che caratterizzano la funzione dei magistrati ordinari e la professione di avvocati e notai, permettendo così ai laureati in giurisprudenza non solo di affrontare i concorsi per l’accesso alle professioni legali ma di esercitare al meglio la propria futura attività lavorativa.

La Scuola organizza l’attività formativa in moduli che assicurano un adeguato equilibrio tra l’approfondimento teorico e lo svolgimento di attività pratica (discussione e simulazione di casi, redazione di temi, atti giudiziari e pareri).

Al concorso sono ammessi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza in data comunque anteriore al 12 novembre 2021, giorno nel quale è previsto lo svolgimento del concorso di ammissione su tutto il territorio nazionale.

Può presentare domanda di partecipazione con riserva il candidato che non è ancora in possesso del titolo accademico purché lo consegua comunque entro il 12 novembre 2021.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno presentare la domanda di ammissione, esclusivamente online, entro le ore 12.00 di lunedì 11 ottobre 2021, direttamente sul portale web dell’Ateneo, digitando il link https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo www.unicz.it, nella sezione dedicata alle Scuole di Specializzazione.