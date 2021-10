Mensa scolastica, cambia orario prenotazione giornaliera

Il settore pubblica istruzione di Palazzo de Nobili rende noto agli utenti interessati che, al fine di garantire con puntualità la consegna giornaliera dei pasti previsti dal servizio mensa scolastica, da giovedì 14 ottobre la prenotazione giornaliera dovrà essere effettuata dalle ore 00.01 alle ore 09.00, e non più alle ore 09.30. Si precisa che, dopo le ore 9, il portale non sarà più attivo automaticamente e non si potrà procedere con nessuna operazione. La variazione dell’orario di prenotazione è stata adottata al fine di garantire una completa e puntuale erogazione del servizio a tutti gli alunni fruitori del pasto.