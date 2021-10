Premio al Grimaldi Pacioli per lo spot Tonnina. Il plauso del consigliere comunale Pisano

Dichiarazione del consigliere comunale Giuseppe Pisano, capogruppo di Catanzaro con Abramo:

“Il prestigioso premio nazionale ricevuto dal Grimaldi-Pacioli è l’ennesimo riconoscimento ricevuto dall’istituto tecnico commerciale del capoluogo. Nell’ambito della rassegna “Monumenti e identità nazionale, la scuola adotta un monumento, uno spot per l’Italia di domani”, il Grimaldi-Pacioli si è classificato fra le prime cinque scuole superiori d’Italia ricevendo la Medaglia d’oro stellata per la valorizzazione della Tonnina, la ciminiera dell’ex stabilimento industriale Ledoga che è a tutti gli effetti un monumento industriale della nostra città.

Rivolgo dunque un plauso alla dirigente scolastica Grazia Parentela, alla referente Patrizia Spaccaferro, alla docente Elena Rocca e agli studenti della V E che hanno preparato lo spot vincente in un concorso al quale hanno partecipato 1.600 scuole. Da anni il Grimaldi-Pacioli sta svolgendo un’importante azione di promozione della memoria delle nostre radici, come per esempio il museo sulla civiltà del mare. Il fatto che questa opera venga apprezzata in tutta Italia significa che lo sta facendo nel modo migliore possibile”.