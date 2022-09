Ci sarà tempo fino al 5 novembre per iscriversi ai corsi di laurea che non hanno ancora raggiunto la capienza dei posti disponibili. Ancora aperte, infatti, le immatricolazioni per ingegneria informatica e biomedica, scienze e tecnologie delle produzioni animali, economia aziendale, scienze delle investigazioni, organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private, sociologia, giurisprudenza. A questi si aggiungono i tre nuovi corsi di laurea: scienze biologiche per l’ambiente, scienze e tecnologie cosmetiche e dei prodotti del benessere e biotecnologie per l’approccio “One health”. Boom di iscrizione per i corsi di psicologia e scienze motorie.

Per quanto riguarda le facoltà a numero chiuso, in queste settimane si sono svolti i test di ammissione per la facoltà di medicina, a cui si sono iscritti 1500 aspiranti matricole su 300 posti disponibili, e per le professioni sanitarie a cui si sono iscritti circa 1400 persone su 692 posti. Ancora aperti i termini, entro il 26 settembre, per presentare la domanda di ammissione per il concorso di accesso alla laurea triennale in biotecnologie. Nel video, l’intervista al Rettore dell’Ateneo, Giovambattista De Sarro.

Umg tra i primi 10 atenei per immatricolazioni nell’a.a. 2021/2022

Dall’elaborazione dell’Osservatorio Talents Venture sulle statistiche del Ministero dell’Università e della Ricerca aggiornate allo scorso mese di marzo, ripresa anche dal Sole 24 Ore, l’Università Magna Graecia di Catanzaro, con il tasso di crescita del 10%, è stata collocata tra i primi dieci Atenei italiani in cui gli immatricolati sono cresciuti maggiormente nell’anno accademico 2021/2022, in controtendenza rispetto alla perdita complessiva di immatricolati del 5,2% fatta registrare invece, a livello nazionale, nel raffronto con l’anno accademico 2020/2021.

I tre nuovi corsi di laurea: i dettagli

L’offerta formativa dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per l’anno accademico 2022/2023 si arricchisce di tre nuovi corsi: si tratta del corso di laurea triennale in “Scienze Biologiche per l’Ambiente”, del corso di laurea triennale in “Scienze e tecnologie cosmetiche e dei prodotti del benessere”, e del corso di laurea magistrale in “Biotecnologie per l’approccio One health”.

Il Corso di laurea in Scienze Biologiche per l’Ambiente, il cui coordinatore incaricato è la prof.ssa Stefania Bulotta, si propone di garantire una preparazione di base relativa alle discipline caratterizzanti le scienze della vita, finalizzata all’acquisizione di metodologie inerenti i diversi campi dell’indagine scientifica necessaria alla formazione professionale del biologo junior, utile per valutare lo stato degli ecosistemi e delle comunità e per elaborare strategie di azione per la conservazione e la tutela delle biodiversità, degli habitat e del territorio.

Il Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere, il cui coordinatore incaricato è la prof.ssa Donatella Paolino, punta alla formazione di un tecnico altamente specializzato rivolto alla filiera produttiva e distributiva in ambito cosmetico e nutraceutico. È prevista l’acquisizione di competenze di chimica ed analisi chimica dei prodotti cosmetici e dei prodotti dietetici e nutrizionali, necessarie alla conoscenza dei vari settori della filiera produttiva fino alla commercializzazione del prodotto finito.

Il Corso di Laurea Magistrale in “Biotecnologie per l’approccio One Health”, il cui coordinatore incaricato è la prof.ssa Paola Roncada, prepara ad un biotecnologo specializzato, coerente con la tematica salute del PNRR, soprattutto alla luce degli eventi pandemici e cambiamenti climatici in atto, che sia di raccordo tra i tre pilastri dell’ecologia: uomo, animale, ambiente, attuando procedure e sviluppando prodotti biotecnologici efficaci, di supporto alla prevenzione, valutazione diagnostica e profilassi delle malattie trasmissibili e croniche non trasmissibili.