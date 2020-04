Cronoravirus, 5 tamponi positivi al Pugliese riferiti all’area centrale della Calabria

Sono 149 i tamponi processati, al momento, dal laboratorio analisi dell’ospedale Pugliese di Catanzaro provenienti dall’area centrale della Calabria.

Di questi 118 per l’area catanzarese, 31 per il crotonese e nessuno per l’area vibonese.

I risultati parlano di 4 tamponi positivi nel catanzarese, 1 nel crotonese e nessuno nel vibonese.

Inoltre , al momento, esistono 4 casi già noti positivi di cui 2 nel catanzarese e due nel crotonese.

In corso ancora l’analisi su 18 tamponi dell’area centrale.

Nella stessa area complessivamente sono 140 i tamponi risultati negativi.