Finita la festa la zona del Porto di Catanzaro torna ad essere discarica

C’è ancora chi continua ad abbandonare incivilmente rifiuti sul molo del porto di Catanzaro, come se fare la raccolta differenziata fosse un sacrificio immane, molto più semplice invece lasciare i sacchi di immondizia in vista sulla pubblica strada. Un gesto presuntuoso che continua ad essere perpetrato ai danni della collettività da cittadini irrispettiosi. Solo una settimana fa, su insistenza dei pescatori costretti a lavorare nel cattivo odore delle piccole discariche a cielo aperto, e in occasione della kermesse cinematografica catanzarese, si era provveduto al rimuovere l’immondizia. Oggi la situazione è quella che emerge dalla foto. Niente è cambiato.