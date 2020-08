I Quartieri: “L’ex Mattatoio da centro di eccellenza a cimitero di auto abbandonate”

di Alfredo Serrao*

Ci sono alcune domande che diventano spontanee, solo perché le prove, i punti interrogativi ci vengono sempre offerti con abbondanza e con una dose di leggerezza dall’Amministrazione Municipale di Catanzaro. Domande alle quali, forse, il primo cittadino, Sergio Abramo dovrebbe darsi delle risposte e magari, offrirle anche ai cittadini.

Fra le tante proprietà del comune di Catanzaro, ci sono siti che se non sono stati vandalizzati, oggi sono abbandonati, con il freno a mano tirato, dopo aver conosciuto un breve periodo di gloria: l’ex Mattatoio è uno di quelli.

Da centro per le attività artigianali oggi è in un regime di sospensione, non si sa cos’è, fatto salvo un parcheggio comunale con qualche opzione a favore di qualche privato (?), presumibilmente dipendente municipale o affine. Nel cortile dell’ex Mattatoio c’è una dimenticata Panda bianca, che indossate le vesti di Nilla Pizzi canta: “… Son qui tra le tue braccia ancor, Avvinta come l’edera”, già perché lasciata nell’abbraccio dei rampicanti, nonostante la sua immatricolazione ed il cartellino in vista “Ufficio Notifiche”. C’è da dire che per lo stato dei luoghi, questa vettura è ormai da molto tempo abbracciata alla vegetazione, quella che cresce lenta…, tanto da presupporre che al netto del lockdown trascorso, a Catanzaro non si recapitano più notifiche(?)

Allora il malcostume non è solo a Villa Margherita, come ha sempre denunciato Eugenio Riccio, perché è diffuso ed incrocia tutte le strutture comunali che, nella disattenzione, diventano patrimonio esclusivo di pochi, come la vettura che ha in bella mostra la “P”, quella che si usa quando si sta facendo scuola guida. Di chi è quella autovettura? Chi usa una proprietà pubblica come parcheggio privato? Come si tutela il patrimonio comunale?

Chi risponderà a queste domande, forse il sindaco Abramo? Magari!

Perché potremmo chiedergli se i bilanci comunali in ordine, quindi una solidità dei conti del comune di Catanzaro, si conciliano con un attenta gestione dei beni patrimoniali, ma soprattutto se titoli di esclusività riflessa, magari concessi a qualcuno come nel caso indicato, hanno un ritorno economico sulle casse comunali? Se si, ci piacerebbe capire su quale capitolo del bilancio si trovano gli introiti per l’uso di una proprietà pubblica concessa a parcheggio privato? Ricordando che gli “altri” cittadini, quelli che vivono di luce propria e non riflessa, continuano a pagare il parcheggio nelle “strisce blu”… Ed ancora, sempre in tema di buona amministrazione, vorremmo sapere se per le autovetture in atteggiamento promiscuo con la vegetazione, si continuano a pagare tasse ed assicurazioni, quando forse sarebbe meglio attuare la rottamazione, considerato il non utilizzo. Perché come per le strisce blu, chi paga è sempre il cittadino…quello normale”.

*Presidente Movimento Politico I Quartieri