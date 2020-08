Tra mare e montagna si inserisce anche una moderna alternativa, il trekking urbano

Mare o montagna? Un quesito che, come da prassi, viene posto per la giornata ferragostana. La settimana di ferragosto rappresenta il clou dell’estate, periodo in cui quasi tutti sono nel pieno delle tanto agognate ferie. Dopo mesi particolarmente duri, a causa del “Coronavirus”, si ha la necessità di prendere le “distanze” dalla frenetica vita lavorativa, ma anche da tanto stress che ha caratterizzato ultimamente la nostra vita, anche se tuttora importanti emergenze si fanno ancora sentire, cosa che impone a “ tenere alta l’attenzione”. La giornata di ferragosto, che coincide con la festa religiosa dell’Assunzione della Vergine Maria, è quasi sempre deputata al mare, alle gite fuori porta e ai picnic all’aria aperta. Molti sono coloro che avranno optato per la partenza, ma, mai come quest’anno sono in tanti a voler restare nella stessa regione se non addirittura nei dintorni del proprio comprensorio. Ed è ciò che molti catanzaresi faranno, godendo delle vicine mete o in alternativa di ciò che offrirà la città.

IL MARE, come accennato,sarà la meta preferita. La spiaggia e le coste calabresi saranno certamente il luogo più ricercato, tant’è che nei giorni precedenti le spiagge erano già “compostamente” affollate, le rigide regole date dal momento, devono essere incluse nelle norme comportamentali. I luoghi più ricercati, senza andare troppo lontano dal capoluogo, rimangono Copanello, Pietragrande, Caminia,Soverato, Pizzo, Tropea, Le Castella, Isola Capo Rizzuto, tutte zone splendide nella loro singolarità, ma, anche la costa catanzarese resta una delle mete preferite. Il quartiere marinaro di Catanzaro, infatti, é una delle scelte dei tanti vacanzieri e, se pur le “regole Covid”, come si è già sottolineato, impongono determinati comportamenti, la vacanza resta comunque un “must” da poter godere anche nella propria città. L’immancabile bellezza della costa, non farà restare delusi i visitatori e, a tal proposito, come non ricordare la particolare stratificazione “rocciosa” della Beach Rock nel quartiere marinaro,che resta a “portata di mano”, ma sarebbe meglio dire a portata di “pinne e maschera”. Questa singolare zona, nei pressi del porto, da sempre ha dato modo di ammirare una inconsueta fauna e flora marina. Se poi si vorrà godere della frescura dei pini, basta arrivare nella vicina “Pineta di Giovino”, che di solito viene scelta per i picnic della giornata di ferragosto. Quest’anno, particolare attenzione a dove lasciare la macchina. Nella pineta, infatti, è vietato parcheggiare, regola sovente dimenticata e, pertanto, attualmente posta a forte rigore con misure cautelative. La Pineta di Giovino si presta in maniera particolare per il binomio mare/pineta, dopo la calura della spiaggia si può godere della frescura dei pini, occasione che darà motivo per ammirare le vicine “Dune”, un ambiente naturale di particolare bellezza.

La MONTAGNA, sarà comunque inclusa nell’ampio scenario dei luoghi più visitati nel ferragosto. La particolarità della città di Catanzaro sta anche nel fatto che le distanze dal mare e ugualmente dalla montagna, siano relative. Infatti i fitti boschi della Sila hanno da sempre rappresentato la classica meta ferragostana con i tradizionali percorsi naturalistici, i picnic e le classiche grigliate. A tutto ciò, si accomuna anche l’interesse dei numerosi luoghi caratteristici che possono riscoprirsi anche nella giornata del ferragosto che di solito viene scelta per una gita fuori porta.Fra i posti più suggestivi, la riserva Regionale delle Valli Cupe, la bellissima Serra S. Bruno, con i suoi boschi e la Certosa o i diversi “parchi avventura”siti in alcuni paesini del nostro comprensorio, un motivo in più per fare allenamento fisico e assaporare l’aria montana.

Ma, in queste giornate di relax e per quella del ferragosto, non è da dimenticare il TREKKING URBANO, una proposta di turismo lento, un modo per poter apprezzare con percorsi a piedi, quanto di bello sussiste nei nostri borghi e che può rendere manifesta la tradizione locale e la cultura dei luoghi.

La Calabria, ovviamente non si ferma qui, le citazioni date fungono da esempio e certamente il panorama a disposizione è vasto e da poter essere pienamente ammirato nella giornata del ferragosto, come negli altri giorni del periodo vacanziero. Non resta dunque che scegliere la propria meta e passare la giornata di questo caldo ferragosto, senza dimenticare di osservare le conosciute “regole” che in questo particolare momento sono da ritenersi fondamentali, per sé e per gli altri.