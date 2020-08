Sellia, salta cerimonia Spighe verdi

Domani doveva tenersi nel paese dell’olio una delle giornate più significative dell’anno, ma non si terrà proprio: Sellia rinuncia alla manifestazione di consegna del riconoscimento internazionale “Spighe verdi” come paese virtuoso in campo ambientale. A decretare l’annullamento è la curva epidemiologica.

Dinnanzi all’aumento dei contagi, il primo cittadino Davide Zicchinella auspica responsabilità e rispetto, spiegando motivo della cancellazione di Spiege verdi 2020. ” Avevamo lavorato – scrive il sindaco di Sellia- per organizzare, in piena sicurezza, una giornata molto bella dedicata all’Ambiente ed alla Cultura. Avevamo avuto l’entusiastica adesione di decine di Sindaci della Provincia che avevano garantito la loro presenza. Ma l’aumento (anche se ancora contenuto) del numero dei contagi in Italia ed i Calabria (fortunatamente ancora su numeri davvero piccoli) che ha fatto prendere, appunto, al Governo Nazionale e Regionale misure per ridurre gli assembramenti, ci ha indotto a questa scelta. In Europa e nel mondo ci sono diversi Paesi in cui una seconda ondata della pandemia sta diventando, purtroppo uno scenario non più solo possibile. La scelta nostra va nella direzione dell’attenzione e della prudenza; del rispetto degli operatori sanitari e delle migliaia di morti. Dei nostri bambini e ragazzi che, si spera, possano rientrare fisicamente fra i banchi di scuola. Un esempio di senso di irresponsabilità dominante piccola Amministrazione Locale che deve servire da monito. Non pensiamo che tutto debba nuovamente fermarsi. La vita deve andare avanti! Per questo non abbiamo fermato le attività del nostro Parco Avventura dove, nella più assoluta sicurezza e nel naturale distanziamento sociale, ci si continua a divertire ed a volare. Anche il 17, in notturna, come previsto. Bisogna andare avanti ma senza dimenticare il recente passato. Futuro e memoria di quanto di tragico è accaduto, e seppure in minima parte, sta ancora accadendo, è per noi assolutamente necessario. Negare la realtà, anche solo con comportamenti leggeri e superficiali può essere esiziale. Rinunciamo ad una serata che si prospettava bellissima, che speriamo di poter programmare per Settembre, ma non rinunciamo a lavorare per far crescere il nostro Amato Borgo”.

Sellia e ‘ solo paese nella provincia di Catanzaro a fregiarsi del titolo Spighe verdi 2020.